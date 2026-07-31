Prosegue il percorso intrapreso dall’amministrazione comunale per studiare e ridefinire il tessuto urbanistico della città di Quartu. È stato sottoscritto oggi il contratto per i servizi di progettazione dell’adeguamento del Piano Urbanistico Comunale (Puc) al Piano Paesaggistico Regionale (Ppr).

Ad aggiudicarsi l’incarico, al termine di una gara europea, è stata la società bolognese Mate, capace di integrare tutte le competenze urbanistiche, ambientali e amministrative che sono alla base di questo fondamentale strumento di governo del territorio, necessario per indirizzare lo sviluppo e la trasformazione del profilo della città negli anni a venire.

«Mate opera da tempo sul territorio sardo con importanti progetti urbanistici e architettonici», spiega l’assessore comunale all’Urbanistica Aldo Vanini, «a Quartu affiancherà gli uffici comunali in un percorso che finalmente doterà il territorio quartese di un Piano adeguato alle esigenze attuali ma anche in una prospettiva di adattamento a quelle future e, in particolare, alla creazione di un nuovo modello urbano all’altezza di quella che è la terza città della Sardegna e la seconda della Città Metropolitana, all’interno della quale sarà indispensabile sviluppare tutte le possibili sinergie».

Il Puc individua le aree da salvaguardare per motivi ambientali, idrogeologici, storici o paesaggistici, e orienta la crescita del Comune verso obiettivi strategici, come attrarre attività produttive, favorire l'edilizia sociale, riqualificare aree degradate o dismesse. In sostanza coordina in modo organico e non caotico la crescita di un Comune, bilanciando le esigenze di sviluppo con la tutela del territorio e la qualità della vita dei residenti.

Per Quartu si avvia ora la fase del riordino del lavoro realizzato in passato, per una puntuale e approfondita conoscenza della situazione attuale. A seguire si avvieranno le fasi della consultazione dei cittadini e degli stakeholders, per puntare all’approvazione di un Piano condiviso oltre che concretamente operativo.

(Unioneonline)

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