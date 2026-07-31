Un paese sempre più ordinato e decoroso. È l’obiettivo dell’amministrazione comunale di Villaputzu guidata dal sindaco Pierpaolo Piu che in Consiglio, nel corso dell’ultima variazione di bilancio, ha stanziato altri 160mila euro (questa la parte più consistente inserita nella variazione) per manutenzioni, viabilità e, appunto, decoro, del centro abitato e delle frazioni di Santa Maria, Quirra e Porto Corallo.

Nel provvedimento sono stati inoltre inseriti 38mila euro, su richiesta dell’ufficio della Polizia Locale, per l’acquisto di una nuova autovettura dal momento che sono numerosi i problemi riscontrati con i mezzi attualmente in dotazione (con costi di manutenzione sostenuti).

«Siamo riusciti a intervenire – ha spiegato in Aula il sindaco Piu - anche su alcuni punti che facevano parte del nostro programma elettorale, destinando risorse a quello che consideriamo un elemento fondamentale, e cioè il decoro urbano e tutto ciò che è immediatamente visibile da chi vive il paese o lo attraversa, compresi i centri di Santa Maria, Quirra e Porto Corallo». Concetto ribadito dal capogruppo di maggioranza Giuseppe Mura: «Sono somme che ci consentiranno di rendere più decoroso il nostro paese e la viabilità».

Il gruppo di minoranza Facciamo Trentuno sul punto si è astenuto “ma prendiamo atto – ha detto il capogruppo Sandro Porcu – che si tratta di importanti interventi di riqualificazione e decoro urbano”.

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