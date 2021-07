Grosso incendio all'alba nella zona di "Terra e Teula" nelle campagne di Selargius. Le fiamme hanno aggredito e distrutto un capannone adibito a stoccaggio di generi alimentari. Danneggiato anche un furgone. Sfiorato anche un deposito di legname.

L’incendio è scoppiato verso le 4 del mattino, i Vigili del fuoco di Cagliari sono ancora impegnati sul posto per la bonifica del sito e per risalire alle cause del rogo. Presto saranno valutati anche i danni.

L'allarme è stato immediato con l'arrivo di diversi mezzi dei Vigili del fuoco: le fiamme, altissime, sono state circoscritte dopo ore di durissimo lavoro.

Della vicenda si occupano anche i carabinieri del Nucleo radiomobile operativo di Quartu e della Stazione di Selargius. Le indagini sono coordinate dal maggiore Valeria Cadeddu.

