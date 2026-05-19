La Asl ha comunicato i nuovi orari dell’Ascot di Mandas, l’Ambulatorio straordinario di comunità territoriale attivato per garantire l’assistenza sanitaria di base ai cittadini sprovvisti del medico di famiglia. Il servizio sarà operativo martedì 19 maggio dalle 12 alle 15, mercoledì 20 maggio dalle 16 alle 19 e venerdì 22 maggio dalle 10 alle 13. Nuovi turni sono previsti anche nella settimana successiva: martedì 26 maggio dalle 13.30 alle 15.30, mercoledì 27 maggio dalle 13 alle 15, giovedì 28 maggio dalle 9 alle 12 e venerdì 29 maggio ancora dalle 16 alle 19.

La Asl ricorda ai pazienti che sarà necessario presentarsi con la tessera sanitaria e con tutta la documentazione clinica disponibile, comprese eventuali certificazioni di esenzione.

Per la richiesta di prescrizioni legate a terapie croniche è inoltre possibile contattare il servizio tramite email all’indirizzo ascotmandas@gmail.com, indicando nome e cognome dell’assistito, codice fiscale, recapito email per la ricezione delle ricette, indirizzo di residenza, eventuali esenzioni, piani terapeutici e precedenti prescrizioni specialistiche utili alla pratica.

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