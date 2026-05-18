È stato inaugurato questo pomeriggio a Burcei il Belvedere con l’installazione de “Is cadiras de is aiaius”, (le sedie dei nonni).

Il Belvedere è stato ricavato su un'area all'ingresso del paese che guarda verso il Golfo di Cagliari, con la piantumazione di alberi e piantine offerte da Forestas, delle sedie in calcestruzzo, la predisposizione degli impianti e l’ingresso carrabile.

«Uno spazio - ha detto il sindaco Simone Monni - che richiama la tradizione e l’ospitalità tipica della nostra terra, e proprio come i nostri antenati invitavano gli ospiti a “pigai cadira”, la nostra comunità invita i turisti a visitare Burcei e godersi il bellissimo panorama».





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