Burcei, inaugurato il Belvedere con Is cadiras dei is aiaiusÈ stato ricavato su un'area all'ingresso del paese che guarda verso il Golfo di Cagliari
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È stato inaugurato questo pomeriggio a Burcei il Belvedere con l’installazione de “Is cadiras de is aiaius”, (le sedie dei nonni).
Il Belvedere è stato ricavato su un'area all'ingresso del paese che guarda verso il Golfo di Cagliari, con la piantumazione di alberi e piantine offerte da Forestas, delle sedie in calcestruzzo, la predisposizione degli impianti e l’ingresso carrabile.
«Uno spazio - ha detto il sindaco Simone Monni - che richiama la tradizione e l’ospitalità tipica della nostra terra, e proprio come i nostri antenati invitavano gli ospiti a “pigai cadira”, la nostra comunità invita i turisti a visitare Burcei e godersi il bellissimo panorama».