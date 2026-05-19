ll consigliere della Città metropolitana di Cagliari, Omar Zaher, su richiesta del Comitato cittadino per la strada, ha presentato un’interrogazione urgente per la messa in sicurezza della SP 21 che collega Burcei a Campuomu, unica strada di accesso al paese.

Una strada trascurata, da tempo al centro delle proteste dei cittadini e del Comune.

Nei giorni scorsi lo stesso consigliere, accompagnato da alcuni componenti del comitato cittadino, ha effettuato un sopralluogo constatando personalmente le gravi condizioni della strada e le numerose criticità segnalate dai cittadini.

Nell’interrogazione vengono elencate tutte le principali problematiche della SP 21: carreggiata dissestata con buche e avvallamenti, assenza di adeguata segnaletica orizzontale e verticale, guard-rail divelti e arrugginiti in più tratti, cunette e sistemi di scolo ostruiti che provocano allagamenti durante le piogge e mancanza degli occhi di gatto che rendono pericoloso il transito.

Il Comitato si dichiara moderatamente soddisfatto assicurando che continuerà con le sue pressioni sia per sistemare questa strada sia per sollecitare l'avvio dei lavori della nuova via di collegamento Burcei-Sinnai-Maracalagonis, il cui progetto è da tempo approvato e finanziato e che nei giorni scorsi ha indotto lo stesso Comitato locale a inviare una lettera al Presidente della Repubblica.

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