Anche Quartu ha partecipato alla Giornata Internazionale Contro l’Uso di Droga e il Traffico Illecito. Lo ha fatto con un seminario organizzato dai volontari della Fondazione per un mondo libero dalla droga in collaborazione con i Guardian Dogs. L'incontro si è fondato sull'importanza di una corretta informazione su cosa siano droga e dipendenza, sulla differenza tra sostanze, magari similmente nocive e che determinano dipendenza ma che non sono droga, sulla corretta definizione di cosa sia la dipendenza rispetto a quella di “necessità”. Temi che hanno portato i presenti a isolare meglio il problema ed avere dunque mezzi in più per affrontare il problema.

Il momento più toccante è stato il racconto di un padre " Mio figlio da anni fa uso di droga, soffre della perdita prematura della mamma. Io ho fatto di tutto per aiutarlo ma sembra non accettare ciò che faccio per lui”. La testimonianza, emozionante e cruda, ha fatto comprendere quanto sia drammatico il problema droga per chi ha un consumatore in casa. Dopo di lui, altri che hanno parlato di situazioni familiari simili, di vite difficili a contatto ogni giorno con un parente tossicodipendente.

I volontari di Fondazione per un Mondo Libero dalla Droga hanno evidenziato che «arrivare prima degli spacciatori è la vera soluzione a questa piaga. Il lavoro da fare è lungo e le persone devono essere informate affinché possano effettuare scelte più razionali possibile. Poter affrontare l’argomento dibattendo su situazioni vissute ed esperienze toccanti ha creato un importante momento di riflessione e soprattutto la consapevolezza che la libertà dalla droga passa per gli sforzi di ognuno di noi».

© Riproduzione riservata