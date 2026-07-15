Il dramma
15 luglio 2026 alle 13:27aggiornato il 15 luglio 2026 alle 14:24
Giallo a Maracalagonis, madre e figlio trovati morti in un’abitazioneLa scoperta è avvenuta a fine mattinata
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Giallo a Maracalagonis, due corpi senza vita sono stati trovati all’interno di un’abitazione in via San Giovanni. Le vittime sarebbero madre e figlio, di 86 e 59 anni. I contorni della vicenda sono tutti da chiarire.
Sul posto i carabinieri, il 118 e il medico legale. A breve è previsto l’arrivo del magistrato di turno.
Notizia in aggiornamento
(Unioneonline)
© Riproduzione riservata