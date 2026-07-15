Giallo a Maracalagonis, due corpi senza vita sono stati trovati all’interno di un’abitazione in via San Giovanni. Le vittime sarebbero madre e figlio, di 86 e 59 anni. I contorni della vicenda sono tutti da chiarire.

Sul posto i carabinieri, il 118 e il medico legale. A breve è previsto l’arrivo del magistrato di turno.

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(Unioneonline)

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