Un infopoint a Muravera, in piazza Europa, e un altro a Costa Rei, in Piazza Colombo. Son i due punti che l’amministrazione comunale di Muravera ha attivato in questi giorni “per garantire ai visitatori e alla cittadinanza – viene riportato nella delibera della Giunta presieduta dalla sindaca Francesca Mattana - un adeguato supporto informativo in merito alle risorse naturalistiche, culturali e ambientali del territorio, agli eventi e alle manifestazioni in programma, nonché ai servizi e alle opportunità di fruizione dell'offerta turistica locale”.

I due infopoint resteranno aperti sino al mese di settembre dalle 9 alle 11.30 e dalle 18.30 sino alle 22 (ad agosto un'ora in più di apertura serale, sino alle 23). Da parte dell’amministrazione comunale c’è l’invito “a tutte le strutture ricettive e le attività economiche locali che desiderano promuoversi a portare il proprio materiale informativo direttamente presso gli uffici”. Numerosi i turisti che in questi primi giorni stanno chiedendo informazioni su spiagge, eventi e sagre di Muravera e del Sarrabus.

Il costo del servizio è di circa ventinovemila euro da finanziare con gli introiti dell’imposta di soggiorno (oltre un milione di euro i ricavi relativi al 2025). Nel centro di Muravera l’infopoint di piazza Europa è operativo a pieno regime dalla scorsa stagione grazie ad un box nuovo. In precedenza c’era il box in Piazza Ricchi, al momento in disuso.

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