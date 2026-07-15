Hanno scavalcato la recinzione per poi intrufolarsi dentro e saccheggiare il punto ristoro. È successo nella notte nel centro sportivo della Futura calcio, in via don Bosco, a Selargius.

Un altro furto fra i campi della borgata Santa Lucia, poco dopo i salesiani, molto frequentati di giorno dai bambini del centro estivo.

Tutto ripreso dalle telecamere di videosorveglianza con tanto fermi immagine pubblicati sui social dai dirigenti della società sportiva Futura calcio: «A chi stanotte è entrato furtivamente nella nostra struttura, facciamo presente che le immagini, interne ed esterne ad essa, sono già a disposizione a chi di dovere», scrivono in un post pubblicato questa mattina nella pagina Facebook.

Nelle immagini si vedono due ragazzi - entrambi col viso oscurato - mentre si aggirano tra bancone e cassa del chiosco. Non è la prima volta che succede nel polo sportivo dedicato al calcio e il padel di via don Bosco: anche in passato era stato preso d’assalto - nel cuore della notte - e anche in quel caso i ladri avevano rovistato tutto per poi rubare confezioni di patatine, birra e qualche spicciolo trovato nella cassa.

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