Selargius, uffici postali chiusi per 15 giorni: cittadini dirottati alle Poste di MonserratoDisagi soprattutto per gli anziani
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Ufficio postale di via Triste chiuso per quindici giorni, imprevisti permettendo. Un disagio per i selargini che sino alla fine dei lavori, in corso da lunedì, dovranno rivolgersi agli sportelli delle Poste di Monserrato.
“L'ufficio postale di via Trieste, a Selargius è stato inserito in un piano di manutenzione straordinaria che prevede una serie di interventi strutturali finalizzati al miglioramento dei livelli di accoglienza e di sicurezza degli ambienti lavorativi”, spiegano dalle Poste. “Tra le opere principali, l’ampliamento e il completamento del nuovo impianto di climatizzazione ad alta tecnologia al fine di ottimizzare il microclima estate/inverno in tutti gli ambienti della sede, sia quelli aperti al pubblico sia nei locali utilizzati esclusivamente dal personale. Un intervento che consentirà anche una sensibile riduzione dei consumi energetici e delle emissioni di anidride carbonica”.
Un disagio soprattutto per gli anziani. “Per garantire la continuità dei servizi è prevista, per l’intero periodo dei lavori, l’attivazione nell’ufficio postale di piazza Maria Vergine a Monserrato di due sportelli dedicati interamente alla clientela di via Trieste dove sarà possibile ritirare pacchi e corrispondenza non consegnata a domicilio per assenza del destinatario ed effettuare operazioni non eseguibili in circolarità, ovvero vincolate all’ufficio postale di radicamento del rapporto”. Nella sede di via Milano, a Quartu, è invece attiva anche una postazione per la consulenza dedicata ai clienti di Selargius. “Salvo imprevisti”, assicurano dalle Poste, “i lavori nell’ufficio di via Trieste dureranno circa 15 giorni”.