Chi l’ha detto che l’intelligenza artificiale e la robotica appartengono solo ai film di fantascienza? Da oggi, i pazienti che varcano la soglia del “Centro socio sanitario Paracelso", che opera presso il “Centro medico Santa Lucia” di Assemini, si troveranno davanti a un’accoglienza decisamente fuori dal comune. Ad attenderli in sala d’attesa in via Madrid c’è infatti “Bob Mini”, un simpatico e futuristico robot assistente che rappresenta una vera e propria rivoluzione tecnologica per il territorio. Con ogni probabilità, la struttura asseminese è l’unica in tutta la Sardegna ad aver integrato questa specifica tecnologia interattiva all'interno di un centro di fisioterapia e radiologia.

Un assistente che parla 40 lingue

A prima vista Bob colpisce per il suo design compatto e sinuoso, sormontato da un grande display interattivo che cattura subito l’attenzione. A differenza dei modelli standard utilizzati nella ristorazione, questo innovativo robot è stato progettato specificamente per rivoluzionare l’esperienza di benvenuto e guida in qualsiasi ambiente. Grazie a una voce chiara e alla capacità di interagire in linguaggio naturale, il dispositivo è in grado di comprendere la documentazione della struttura per rispondere con precisione alle domande degli utenti.

Un concentrato di tecnologia

La sua flessibilità lo rende un alleato straordinario per l’accoglienza. Bob è infatti programmato per parlare ben quaranta lingue diverse, il che gli consente di dialogare agevolmente con una platea multietnica. Oltre a fornire informazioni, il robot può promuovere e confrontare i diversi trattamenti offrendo consigli personalizzati, e possiede persino le funzioni necessarie per gestire gli appuntamenti e accompagnare fisicamente i pazienti verso gli studi medici, muovendosi con assoluta agilità negli spazi del centro.

La forza di Bob sta nella sua capacità di unire la robotica mobile all’intelligenza artificiale conversazionale, offrendo un’interazione semplice, efficace e profondamente innovativa che alleggerisce i tempi d’attesa e incuriosisce i visitatori di tutte le età.

L’insostituibile calore umano

L'introduzione di Bob non punta a sostituire il prezioso e insostituibile lavoro del personale sanitario, ma a supportarlo nelle attività di prima accoglienza e orientamento. Mentre i fisioterapisti e i medici si dedicano esclusivamente alla cura terapeutica e al contatto umano con il paziente, il piccolo robot si occupa di fluidificare l’accesso ai servizi, dimostrando come la digitalizzazione possa integrarsi perfettamente in un contesto medico. Se vi capita di passare in via Madrid per una visita o una terapia, non esitate a interagire con lui: saprà darvi il benvenuto con la massima cortesia.

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