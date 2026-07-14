È ripreso il confronto tra il Comune di Burcei e il Comando provinciale dei Carabinieri di Cagliari per utilizzare temporaneamente alcuni locali delle ex scuole medie come punto d’appoggio dell'Arma, in attesa della realizzazione della nuova caserma.

Come è noto alcuni anni fa la vecchia amministrazione ha adattato alcune aule della scuola per gli uffici dell'Arma dopo il trasferimento della caserma a Sinnai alla luce della mancata disponibilità di un edificio in sostituzione della vecchia sede di proprietà privata.

Quelle aule così modificate non hanno mai accolto i carabinieri, con la sede ancora ospitata nell'edificio di Sinnai dove operano anche i militari della stazione locale.

Ogni giorno i carabinieri di Burcei si spostano dunque da Sinnai a Burcei con i disagi sia per i militari che per i cittadini.

Per questo nei giorni scorsi il sindaco Marcello Malloru e altri amministratori hanno incontrato il comandante della Compagnia di Quartu, competente per territorio, riproponendo l'utilizzo delle aule scolastiche. Come aveva proposto la vecchia Giunta, con l'iter che non era però andato avanti pare per motivi burocratici: la vecchia amministrazione, presieduta dall'allora sindaco Simone Monni, aveva avviato anche l'iter la costruzione della nuova caserma indicando l'area e ottenendo anche un finanziamento.

«Ora – assicura il nuovo sindaco Malloru – stiamo seguendo l’iter per la progettazione e la successiva realizzazione della nuova struttura. Sperando che nel frattempo, i militari possano essere ospitati almeno per la parte burocratica della propria attività istituzionale nelle aule indicate nel caseggiato scolastico. Una necessità per venire incontro alle esigenze dei cittadini».

Raffaele Serreli

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