Dopo mesi di interlocuzioni con le istituzioni sanitarie, Gesico torna ad avere un medico di medicina generale. Da oggi la comunità può contare sulla presenza della dottoressa Rachele Ferro, che ha già iniziato l'attività nell'ambulatorio comunale allestito nei locali dell'ex scuola primaria di via Sant'Amatore. L'annuncio è stato dato dal sindaco Terenzio Schirru, che ha definito l'arrivo del nuovo medico «un risultato importante, atteso e fortemente voluto», raggiunto in un momento particolarmente delicato per il sistema sanitario, segnato dalla carenza di medici di famiglia che interessa tutta la Sardegna e penalizza soprattutto i piccoli centri. «Dopo mesi di richieste, incontri e confronti con le istituzioni competenti – sottolinea l'amministrazione comunale – siamo riusciti a garantire nuovamente alla nostra comunità la presenza di un medico sul territorio».

L'ambulatorio sarà operativo il giovedì dalle 15 alle 19 e il venerdì dalle 10 alle 13. La dottoressa Ferro riceve esclusivamente su appuntamento, con prenotazione attraverso la piattaforma “MioDottore”. Il Comune ricorda inoltre che la scelta del medico dovrà avvenire esclusivamente attraverso le procedure previste dal Servizio sanitario nazionale e dall'ASL competente. L'amministrazione precisa di non aver autorizzato iniziative autonome di intermediazione, raccolta di adesioni o acquisizione di documentazione da parte di soggetti esterni ai canali istituzionali e invita i cittadini a fare riferimento unicamente alle comunicazioni ufficiali. Il sindaco e l'amministrazione comunale hanno infine espresso un ringraziamento alle istituzioni sanitarie per la collaborazione, rivolgendo alla dottoressa Rachele Ferro un caloroso benvenuto nella comunità di Gesico.

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