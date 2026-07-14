Una ricorrenza importante per la comunità di Gesico: oggi si celebra il 58° anniversario di ordinazione sacerdotale di monsignor Efisio Zara, ordinato sacerdote a Cagliari il 14 luglio 1968. Originario di Mandas, monsignor Zara presta il suo ministero da quasi sei decenni e, nel corso degli anni, è punto di riferimento per numerose comunità del Cagliaritano. Il suo servizio pastorale lo porta in diverse parrocchie del territorio, dove si distingue per la vicinanza ai fedeli e l'attenzione alla vita delle comunità.

Tra le esperienze più significative c’è proprio quella che sta vivendo a Gesico, nella parrocchia di Santa Giusta. Qui il suo impegno contribuisce a favorire un clima di dialogo e riconciliazione in un momento delicato per il paese, lasciando un ricordo ancora oggi vivo tra i cittadini. In occasione dell'anniversario sono tanti i messaggi di auguri e di affetto rivolti al sacerdote da parte di fedeli, amici e delle comunità che lo hanno conosciuto nel corso del suo lungo ministero sacerdotale. Un attestato di stima che testimonia il legame costruito in quasi sessant'anni di servizio alla Chiesa.

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