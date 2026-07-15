Elmas, riapre l’ufficio postale di via del Pino Solitario: debutta il progetto “Polis”La struttura è stata riqualificata
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La comunità di Elmas ritrova uno dei suoi presidi fondamentali. Dopo un periodo di chiusura l’ufficio postale di via del Pino Solitario ha riaperto i battenti, presentandosi al pubblico con una veste rinnovata e una missione potenziata.
La struttura è stata riqualificata secondo il progetto “Polis”, l’iniziativa di Poste italiane nata per trasformare gli uffici postali in veri e propri sportelli unici della Pubblica amministrazione, con l’obiettivo di favorire la coesione sociale e territoriale, in particolare nei centri di minori dimensioni.
La sede è stata ripensata per essere più accogliente e con una particolare attenzione all’inclusività: è stato infatti installato un percorso orizzontale in rilievo per facilitare la mobilità dei clienti ipovedenti. Grande attenzione è stata rivolta anche alla sostenibilità ambientale, con l’adozione di un nuovo impianto di illuminazione a led che garantisce un miglior comfort visivo e un importante risparmio energetico.
La novità principale, tuttavia, risiede nell’ampliamento dei servizi disponibili. L’ufficio postale è ora abilitato a svolgere pratiche burocratiche che in precedenza richiedevano spostamenti verso gli uffici competenti. I cittadini potranno ora richiedere o rinnovare il passaporto direttamente allo sportello, con la possibilità di ricevere il documento direttamente a casa. A questo si aggiunge la possibilità di ottenere certificati anagrafici e l’accesso a diversi servizi Inps, come il cedolino della pensione, la Certificazione Unica e il modello “Obis M”.