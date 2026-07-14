E' stato incrementato a quattro volte a settimana lo svuotamento dei contenitori per la raccolta degli abiti usati distribuiti nelle diverse zone di Quartu. Ogni giorno infatti questi sono presi d’assalto dagli incivili. Una volta riempiti al massimo della capienza le buste vengono gettate ai loro piedi con tanto di marciapiedi e piazzette disseminati di vestiti e scarpe. Così adesso si corre ai ripari: la ditta che si occupa del ritiro ha aumentato i giorni di raccolta nei contenitori, dove spesso vengono gettati anche altri rifiuti. In via Fiume, nei contenitori sistemati nello spazio parcheggi del supermercato, erano stati trovati addirittura dei cuccioli chiusi dentro una busta di plastica. Erano stati salvati da una passante che aveva sentito il loro disperato lamento.

E poi c’è chi fruga all’interno dei contenitori per cercare qualcosa che gli possa andare bene e poi getta il resto per strada. Succede ovunque, da via Marconi al litorale. In via San Francesco la situazione era diventata critica tanto che i contenitori erano stati spostati nella piazzetta tra via Marconi e via Merello dove però la situazione non è cambiata.

Sono una cinquantina i contenitori per la raccolta degli abiti usati distribuiti in città. oltre agli abiti si possono gettare anche scarpe e biancheria per la casa, purchè siano sempre ben chiusi nelle buste. Regole però che rispettano in pochi trasformando le strade in un letamaio nonostante anche i cartelli che annunciano la presenza delle telecamere affianco ai contenitori.

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