Nuovo intervento dei carabinieri di Gesturi nella serata di ieri, dopo alcune segnalazioni da parte dei cittadini per la presenza di un uomo che stava disturbando la quiete pubblica e creando pericoli alla circolazione nel centro abitato.

I militari hanno individuato un 61enne del posto, disoccupato e già noto alle forze dell’ordine, che si aggirava per le vie del paese in evidente stato di alterazione psicofisica dovuta all’abuso di alcol.

L’uomo era accompagnato da quattro cani lasciati liberi, privi di guinzaglio e di microchip identificativo, che stavano infastidendo i passanti e rappresentavano anche un rischio per il traffico veicolare.

I carabinieri sono intervenuti per riportare la situazione alla calma, hanno identificato l’uomo e lo hanno riaccompagnato a casa. Nei suoi confronti sono state contestate sanzioni amministrative per ubriachezza in luogo pubblico e per omessa custodia di animali.

Quello di ieri non è un episodio isolato. Il 61enne è infatti al centro da tempo di un’attività di monitoraggio da parte dell’Arma, legata a una situazione personale complessa che in passato ha già richiesto interventi, denunce e provvedimenti amministrativi per fatti analoghi. Nei suoi confronti sono state inoltre adottate misure di prevenzione, come l’avviso verbale.

L’azione dei carabinieri, tuttavia, non si è limitata agli aspetti repressivi. Nel corso del tempo sono state attivate anche iniziative di carattere sociale, con il coinvolgimento delle autorità competenti, tra cui la richiesta di misure di tutela come la nomina di un amministratore di sostegno e la valutazione di soluzioni assistenziali idonee a contenere comportamenti che ciclicamente incidono sulla serenità della comunità.

(Unioneonline/Fr.Me.)

