Si è chiusa la 28ª edizione della Festa dell’Emigrato di Gesico, un appuntamento che anche quest’anno ha proposto un ricco calendario di iniziative dedicate alla tradizione, alla cultura e alla comunità. Tra i momenti più attesi della manifestazione, il 25° Trofeo de Ballu Sardu ha richiamato un pubblico numeroso, culminando con l’esibizione dei Fantasias de Ballo.

A conquistare il trofeo sono stati i fratelli Salvatore e Arianna Lallai, di Silius. Secondo posto per Marco Bibiri ed Elisa Meloni, di San Basilio, mentre sul terzo gradino del podio sono saliti Maddalena Demontis, di Gesico, e Alessio Addari, di Mandas, campioni in carica della precedente edizione. Tantissime le coppie arrivate da tutta la Sardegna. La giuria era composta da Gianni Bassu, presidente della Pro loco di Serri, e Beatrice Spano, presidente del Circolo Sardo di Cesano Boscone, in Lombardia. A premiare i vincitori il sindaco Terenzio Schirru.

Un’edizione particolarmente significativa per la Pro loco di Gesico, che celebra i 35 anni dalla nascita ufficiale. Il presidente Carlo Carta ricorda il 7 agosto 1991, quando l’allora Associazione Gruppo San Mauro divenne Associazione Turistica Pro loco Gesico: «Quel giorno faceva caldo come in questi giorni, ma il ricordo più nitido era il nostro entusiasmo, stellare». Da allora quasi mille iniziative promosse e quasi cento format registrati. Un patrimonio che racconta il senso più profondo della Festa dell’Emigrato, che anche in questa 28ª edizione ha riunito generazioni, tradizioni e comunità, rafforzando il legame tra Gesico, i suoi emigrati e quanti continuano a sentirsi parte della sua storia.

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