Muravera e San Vito, riprende (per ora) il servizio di raccolta plasticaIl Cacip potrà ricevere i rifiuti contenuti dall'impianto Soma Ricicla
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Riprende a Muravera e a San Vito la raccolta della plastica. Come spiega in una nota l’amministrazione comunale di Muravera, la Regione (tramite l’assessora all’Ambiente Rosanna Laconi) «ha comunicato che a decorrere dalla giornata di oggi il Cacip potrà ricevere i rifiuti contenuti dall'impianto Soma Ricicla, con il quale il Comune di Muravera è convenzionato. A sua volta, Soma Ricicla potrà riaprire i conferimenti ai Comuni».
Mercoledì 12 agosto riprenderà dunque il servizio di raccolta plastica a Muravera secondo il consueto calendario dopo due giorni di sospensione. A San Vito, dove lo stop andava avanti da tre settimane, si potrà conferire in via straordinaria il 14 agosto. «Siamo consci – ha spiegato il sindaco di San Vito Marco Antonoo Siddi – che la soluzione non è definitiva ma il ritiro nella giornata di venerdì 14 consentirà ai cittadini di ridurre i quantitativi di plastica accumulata nei giorni di sospensione del servizio».
Entrambe le amministrazioni comunali del Sarrabus rimarcano che l’emergenza regionale e nazionale non è comunque superata. «Monitoreremo costantemente l'evolversi della situazione e auspichiamo che vengano fornite in tempi brevi ai Comuni linee guide chiare ed omogenee per porre in essere le opportune misure in caso di nuovi blocchi nella ricezione dei rifiuti da parte delle piattaforme autorizzate».