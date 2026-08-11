Poste aperte a Villasimius anche a Ferragosto e durante tutto il mese di agosto. L’ufficio di via del Mare infatti – come spiega in una nota Poste Italiane - rimarrà operativo per residenti e turisti con gli abituali orari di apertura, e cioè dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.35 e il sabato fino alle 12.35.

Uno sforzo, insomma, per garantire i servizi anche alle decine di migliaia di turisti che affollano la meta regina delle vacanze nel sud Sardegna soprattutto in questi giorni. Poste italiane, in ogni caso, ricorda che «molti dei servizi offerti tradizionalmente a sportello possono comunque essere effettuati in modo semplice e veloce senza recarsi all’interno dell’ufficio postale utilizzando la molteplicità di canali supplementari». Ad esempio «l’Atm, oltre a consentire le operazioni di prelievo di denaro, può essere utilizzato per il pagamento di bollettini di conto corrente premarcati e per le ricariche telefoniche e delle carte Postepay».

A pochi metri di distanza dalla sede di via del Mare è disponibile, inoltre, una colonnina di ricarica per i veicoli elettrici installata dall’azienda nell’ambito del progetto “Polis”. Il dispositivo è accessibile a tutti i cittadini, anche se non clienti di Poste, 24 ore su 24. Gli utenti possono usufruire del servizio di ricarica secondo le condizioni del gestore, esterno a Poste Italiane.

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