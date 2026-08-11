È tutto pronto ad Arixi, frazione di Senorbì, per i festeggiamenti in onore della Beata Vergine Assunta, uno degli appuntamenti più attesi dell’estate dalla comunità locale e dall’intera Trexenta. Dal 14 al 16 agosto saranno tre giornate all’insegna della fede, della tradizione, della musica e dello stare insieme, in una festa che ogni anno rinnova il forte legame della comunità con la propria patrona.

L’appuntamento è organizzato dalla Parrocchia Beata Vergine Assunta, guidata dal parroco don Bruno Ibba, in stretta collaborazione con il Comitato B.V. Assunta 2026. Il programma prenderà il via venerdì 14 agosto alle 18 con la Santa Messa solenne presieduta da don Bruno Ibba, animata dal Coro parrocchiale e accompagnata dalle launeddas del maestro Lazzaro Congiu. Alle 18.45 seguirà la tradizionale processione per le vie del paese con il simulacro della Madonna. Un momento particolarmente sentito e partecipato, che vedrà la presenza della Confraternita della Madonna del Rosario, del Gruppo Folk San Basilio e dei musicisti Lazzaro Congiu alle launeddas, Andrea Sollai all’organetto e Marco Sollai alla fisarmonica.

Sabato 15 agosto, giorno della solennità dell’Assunzione della Beata Vergine Maria, alle 10 sarà celebrata la solenne celebrazione eucaristica presieduta da don Bruno Ibba e animata dal Coro parrocchiale. Accanto agli appuntamenti religiosi, non mancheranno le occasioni di festa e intrattenimento. Piazza Mesu Bidda sarà il cuore delle serate dedicate alla musica. Venerdì 14 agosto, a partire dalle 22.30, spazio ai balli di gruppo, al liscio, al latino americano e al ballo sardo, con l’organetto di Andrea Sollai, la tastiera di Marco Sollai e l’animazione di Tonio Schirru. La serata di Ferragosto, sabato 15 agosto alle 22.30, sarà invece affidata a Ignazio Deligia, protagonista del suo spettacolo “ISMI Tour 2026”. Domenica 16 agosto, sempre alle 22.30, la festa si concluderà con Giordana Dessì e il suo “Varietà 2026”. Nel corso della serata è prevista anche la consueta estrazione dei premi della Lotteria B.V. Assunta 2026. Per tutta la durata dei festeggiamenti saranno inoltre attivi il Chiosco in piazza Mesu Bidda e il Punto Ristoro in piazza Municipio, curati dal Comitato, che offriranno ulteriori occasioni per trascorrere insieme le serate della festa.

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