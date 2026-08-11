Sicurezza idraulica e riqualificazione ambientale. La giunta comunale di Villaspeciosa ha approvato il progetto esecutivo (documento pubblicato sul portale amministrazionetrasparente.unionesarda.it) per la cassa di espansione sul Rio Spinosu Matta Mannu, in località San Platano. L’intervento prevede la sistemazione della barriera lungo circa 340 metri, con l’obiettivo di proteggere l’abitato di Villaspeciosa dal rischio di esondazioni.

Il progetto punta anche a ridurre l’impatto paesaggistico dell’opera attraverso la messa a dimora di alberi, arbusti e siepi con specie prevalentemente autoctone. Sono previsti due filari di alberi, una siepe composta da oleandro, agnocasto e tamerice e, verso il centro abitato, un nuovo oliveto collegato idealmente al parco di San Platano.

Le scarpate saranno inoltre protette con un telo biodegradabile antierosione e nuove piantumazioni. La durata prevista dei lavori è di 30 giorni, seguiti da sei mesi di manutenzione. Il costo complessivo dell’intervento ammonta a 217 mila 716,76 euro: 167 mila 716,76 euro arrivano dal Ministero dell’Interno e 50 mila euro da fondi comunali.

(Unioneonline En.Ne.)

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