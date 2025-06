Sabato 21 giugno, alle 18 nella Casa Dessì del Museo del Territorio in via Chiesa 5 a Gesico, si terrà la cerimonia di premiazione dei vincitori del Concorso letterario nazionale CartaBianca per quanto riguarda la sezione adulti.

Interverranno il direttore artistico dell’iniziativa Fabrizio Manca Nicoletti e il sindaco di Gesico Terenzio Schirru. Questi i vincitori della scorsa edizione: nella sezione Aforismi il vincitore è Mattia Floris, menzione speciale per Cristiano Marcatelli e Fanny Boninu. Poesia adulti: menzione speciale per Stefano Princivalle, Gesuino Manca, Quirina Ruiu, Cristiano Marcatelli, Francesca Veronica Pisano, vincitrice Chiara Trogu e finalista Cristiano Marcatelli.

Al termine della premiazione dei vincitori verranno presentate al pubblico le antologie di racconti brevi, poesie e aforismi scritti dagli aspiranti scrittori che hanno superato la selezione del concorso.

«Ai finalisti e ai vincitori delle sezioni poesia e aforismi verrà richiesta la lettura del proprio elaborato, a quelli della sezione racconti brevi una piccola descrizione dell’opera», dice Nicoletti.

La serata prevede anche l’esibizione del duo musicale Ludovica & Nicola e una piccola mostra delle opere di Federico Cerulla e Stefania Polese. L’associazione culturale CartaBianca, oltre a organizzare concorsi letterari, sta sempre di più ampliando l’orizzonte dei propri interessi, proponendo iniziative di diverso genere.

Dai reading ai contest letterari, passando per i giochi a quiz, le mostre d’arte, i corsi di scrittura creativa, di storytelling e di storia della Sardegna.

