C’è tempo sino a domani, lunedì 15 giugno, per presentare domanda al Comune di Gesico per l’assegnazione gratuita della legna da ardere ricavata dagli interventi di manutenzione e messa in sicurezza dell’area boschiva comunale in località “Canali Cruexiu”. L’iniziativa riguarda esclusivamente i cittadini residenti e prevede la distribuzione del legname ottenuto dalle operazioni programmate dall’amministrazione comunale nell’area forestale. La legna sarà concessa solo per uso domestico e familiare: è infatti vietata qualsiasi forma di vendita o utilizzo commerciale.

Ogni nucleo familiare potrà presentare una sola richiesta. La quantità assegnabile sarà stabilita dal Comune in base alla disponibilità effettiva del materiale e al numero delle domande, con un tetto massimo indicativo di 2 metri steri per famiglia. Le richieste devono essere presentate entro domani, utilizzando il modulo predisposto dall’ente e consegnandolo a mano all’Ufficio di Polizia locale di Gesico dalle 11 alle 13.30. Sarà rilasciata ricevuta con data e orario di consegna. Nel caso in cui le richieste superino la quantità di legname disponibile, l’assegnazione avverrà seguendo l’ordine cronologico di arrivo delle domande.

Il ritiro del legname avverrà secondo le modalità stabilite dal Comune, che indicherà per ciascun assegnatario giorno, orario e punto di prelievo. Il carico e il trasporto resteranno a totale carico dei beneficiari, che dovranno rispettare le prescrizioni di sicurezza e le indicazioni del personale incaricato. Il mancato ritiro nei tempi stabiliti comporterà la decadenza dall’assegnazione.

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