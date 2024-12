Ieri sera è stato ordinato sacerdote dall'arcivescovo di Cagliari: stamattina alle 11 don Claudio Pireddu celebra la prima Messa nella chiesa parrocchiale di Sant'Isidoro a Sinnai. In settimana celebrerà messa nella parrocchia di Santa Barbara.

Don Pireddu, è stato ordinato sacerdote in cattedrale assieme a don Giuseppe Andrea Pelgreffi di Cagliari e a Don Matteo Mocci di Decimoputzu. Tre sacerdoti novelli in un periodo in cui anche nelle chiese si è costretti ad accorpare le parrocchie proprio per mancanza di preti.

Il piu giovane dei tre sacerdoti è don Claudio, 27 anni. E' di Sinnai, ha frequentato a Sinnai le scuole elementari e Medie. Poi il Liceo Scientifico Pitagora a Selargius. Nell'anno del diploma era già in seminario e viaggiava da Cagliari a Selargius. Poi il seminario maggiore sempre a Cagliari con studi anche a Roma. Ieri la festa grande in un clima di grandissima commozione sotto gli occhi di mamma Teresa, di babbo Mariano e degli altri familiari.

Don Claudio ricorda la sua frequenza nella parrocchia di Sant'Isidor e ringrazia i parroci che ha conosciuto in quel periodo: don Erasmo Pintus, don Walter Onano, don Ottavio Angioni, don Sandro Piludu. Fino alla prossime decisioni della Curia, resterà nella parrocchia cagliaritana di Genneruxi.

