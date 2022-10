Un pescatore di 28 anni è stato denunciato dai carabinieri di Selargius.

In base a quanto accertato dai militari, sarebbe responsabile di un furto in abitazione avvenuto proprio a Selargius e di una serie di altri colpi tentati in alcune attività commerciali.

A incastrarlo, l'esame delle immagini dei sistemi di videosorveglianza privata presenti nella zona dove sono stati commessi i reati.

Dopo aver raccolto a suo carico sufficienti indizi, gli uomini dell’Arma hanno fatto così scattare la segnalazione alla Procura della Repubblica di Cagliari.

(Unioneonline/l.f.)

© Riproduzione riservata