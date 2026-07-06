Furgone usato come ariete: spaccata al negozio Trony sulla 131Rubati telefonini e oggetti elettronici dal negozio di San Sperate, bottino da quantificare
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Colpo con bottino ancora da quantificare, nella notte, ai danni del grande magazzino Trony di San Sperate, lungo la Statale 131.
I malviventi sono entrati in azione utilizzando un furgone come ariete: hanno sfondato una delle vetrine dell'esercizio commerciale e una volta dentro hanno fatto velocemente razzia di telefonini e altro materiale elettronico.
L'azione è stata fulminea: arraffato tutto i malviventi sono saliti a bordo di un'auto e si sono allontanati a tutta velocità dalla zona. Sul posto sono attivati i carabinieri della Compagnia di Iglesias, competente per territorio e i colleghi di San Sperate. Sul posto è stato trovato il furgone rubato usato come ariete.
I militari adesso stanno lavorando per individuare i responsabili del furto: prelevati i filmati delle telecamere del negozio che potrebbero aver ripreso tutte le fasi del furto.
(Unioneonline)