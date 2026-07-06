Colpo con bottino ancora da quantificare, nella notte, ai danni del grande magazzino Trony di San Sperate, lungo la Statale 131.

I malviventi sono entrati in azione utilizzando un furgone come ariete: hanno sfondato una delle vetrine dell'esercizio commerciale e una volta dentro hanno fatto velocemente razzia di telefonini e altro materiale elettronico.

L'azione è stata fulminea: arraffato tutto i malviventi sono saliti a bordo di un'auto e si sono allontanati a tutta velocità dalla zona. Sul posto sono attivati i carabinieri della Compagnia di Iglesias, competente per territorio e i colleghi di San Sperate. Sul posto è stato trovato il furgone rubato usato come ariete.

I militari adesso stanno lavorando per individuare i responsabili del furto: prelevati i filmati delle telecamere del negozio che potrebbero aver ripreso tutte le fasi del furto.

(Unioneonline)

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