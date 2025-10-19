Attimi di paura nel tardo pomeriggio di ieri in località Sa Tanchitta, dove un incendio di sterpaglie ha investito una struttura fatiscente adiacente a un’abitazione civile.

All’interno, due anziani disabili sono rimasti intrappolati tra le fiamme e il fumo. A salvarli, due assistenti-capo del Corpo Forestale di Sinnai, intervenuti prontamente sul posto.

Erano le 17:30 quando la vedetta antincendio di Bruncu Su Soli ha lanciato l’allarme. La pattuglia forestale ha raggiunto la zona in pochi minuti per verificare l’estensione del rogo. Una volta arrivati, gli agenti sono stati avvicinati da un uomo in forte stato di agitazione, che li ha informati della presenza dei suoceri — entrambi disabili — all’interno della baracca avvolta dal fumo.

Senza esitare, i due forestali hanno scavalcato la recinzione e forzato la porta d’ingresso, entrando nella struttura ormai invasa dal fumo. Hanno trovato i due anziani in fondo al locale, lontani dalle fiamme ma in condizioni critiche: uno dei due era già a terra, privo di forze.

I soccorritori li hanno caricati in braccio e messi in salvo all’esterno, allontanandoli dalla zona di pericolo. Poco dopo, sono stati affidati al personale del 118 per le cure del caso. L’intervento tempestivo ha evitato il peggio. L’incendio, che si era rapidamente esteso alle sterpaglie vicine, è stato poi circoscritto e domato.

(Unioneonline/Fr.Me.)

© Riproduzione riservata