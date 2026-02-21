Frontale sulla Sinnai-Maracalagonis: tre feriti, anche un bimbo, donna in codice rossoL’impatto nei pressi della rotonda in territorio di Sinnai, vicino alla zona industriale
Brutto incidente questa mattina all’altezza della rotonda della provinciale Sinnai-Maracalagonis, nei pressi della zona industriale di Sinnai.
Due auto che procedevano in senso opposto si sono scontrate frontalmente, tre le persone soccorse dal personale del 118 e portate in ospedale.
A una donna è stato assegnato un codice rosso per dinamica, meno preoccupanti le condizioni delle persone a bordo dell’altro veicolo, un bambino e sua madre, entrambi ricoverati in codice giallo.
Sul posto è intervenuta anche la polizia locale di Sinnai.