Brutto incidente questa mattina all’altezza della rotonda della provinciale Sinnai-Maracalagonis, nei pressi della zona industriale di Sinnai.

Due auto che procedevano in senso opposto si sono scontrate frontalmente, tre le persone soccorse dal personale del 118 e portate in ospedale.

A una donna è stato assegnato un codice rosso per dinamica, meno preoccupanti le condizioni delle persone a bordo dell’altro veicolo, un bambino e sua madre, entrambi ricoverati in codice giallo.

Sul posto è intervenuta anche la polizia locale di Sinnai.

© Riproduzione riservata