Era ai domiciliari con braccialetto elettronico, eppure spacciava droga.

Un 29enne cagliaritano domiciliato a Serdiana è stato deferito in stato di libertà ieri sera dai carabinieri della Stazione di Dolianova.

I militari si erano recato nella sua abitazione per verificare il rispetto della misura restrittiva, ma l’atteggiamento e il profumo sospetto li hanno spinti a perquisire la casa.

Trovati 47 grammi di marijuana e una modica quantità di hashish, tutto il materiale è stato sequestrato e il giovane è stato deferito per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio.

