Serdiana, ai domiciliari con braccialetto ma spaccia: nei guai 29enne cagliaritanoI carabinieri hanno sequestrato 47 grammi di marijuana e una modica quantità di hashish
Era ai domiciliari con braccialetto elettronico, eppure spacciava droga.
Un 29enne cagliaritano domiciliato a Serdiana è stato deferito in stato di libertà ieri sera dai carabinieri della Stazione di Dolianova.
I militari si erano recato nella sua abitazione per verificare il rispetto della misura restrittiva, ma l’atteggiamento e il profumo sospetto li hanno spinti a perquisire la casa.
Trovati 47 grammi di marijuana e una modica quantità di hashish, tutto il materiale è stato sequestrato e il giovane è stato deferito per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio.
(Unioneonline)