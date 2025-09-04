Sette feriti in codice rosso, tre molto gravi gravi trasferiti d’urgenza nei tre ospedali cagliaritani: Brotzu, Policlinico e Santissima Trinità.

È il pesante bilancio di un incidente frontale avvenuto questa mattina sulla bretella di collegamento tra la nuova 554 e la nuova 125, in territorio di Quartu, fra Terra Mala e Santu Lianu.

Stando alle prime informazioni nello schianto, frontale, sono coinvolti due veicoli. Sul posto sono accorse numerose ambulanze.

Per i rilievi sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Quartu. La strada è stata chiusa per consentire i soccorsi.

