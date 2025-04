A Castiadas il camp delle Soft Skills con vista mare. Dal 16 al 18 maggio, i giovani delle ACLI di Cagliari, nella splendida cornice del Limone Beach Village a Castiadas, organizzano “From Talk to Impact”.

Si tratta di un'esperienza formativa unica dedicata a 40 giovani provenienti da tutta la provincia, che per tre giorni saranno coinvolti in laboratori pratici, attività di gruppo e momenti di confronto pensati per sviluppare le soft skills (capacità relazionali e comportamentali) più richieste nel mondo del lavoro.

Comunicazione, leadership, problem solving e pensiero creativo saranno i temi al centro del percorso, che alternerà workshop con esperti, esercitazioni pratiche, attività esperienziali e sessioni di restituzione. Un'occasione per mettersi in gioco, migliorare le proprie competenze relazionali e professionali e vivere un’esperienza di crescita personale.

«Credo davvero che questo camp», dice Marianna Laudi, coordinatrice giovani ACLI Cagliari, «possa lasciare qualcosa di concreto ai ragazzi. In pochi giorni si costruiscono relazioni, si impara a comunicare meglio, a collaborare, a fidarsi di sé e degli altri. Sono competenze che ti porti a casa e che ti fanno sentire più sicuro, più consapevole del tuo valore. In un momento storico in cui ai giovani viene spesso associata la parola ‘incertezza’, iniziative come questa», conclude Laudi, «servono a ribaltare la narrazione: abbiamo tanto da offrire, e abbiamo bisogno di spazi in cui poterlo dimostrare».

Il presidente ACLI Cagliari, Giacomo Carta: «Siamo orgogliosi di supportare i giovani delle ACLI di Cagliari e promuovere questo Camp: un’iniziativa che mette al centro le soft skills, competenze oggi indispensabili per affrontare con consapevolezza e responsabilità il mondo del lavoro e le sfide della vita. Le ACLI, da sempre impegnate nel formare cittadini attivi e consapevoli, continuano a investire nei giovani, valorizzando il loro protagonismo anche nel contesto sociale e territoriale in cui vivono».

