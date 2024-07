Mentre si attendono i risultati dell’autopsia sui resti di Francesca Deidda, i Ris tornano a casa che la donna uccisa condivideva con il marito Igor Sollai (arrestato per omicidio) in via Monastir, a San Sperate.

Era stato annunciato che gli specialisti dei carabinieri sarebbero dovuti tornare nell’abitazione, come sull’Orientale sarda, alla ricerca di nuovi elementi.

Ma si presumeva sarebbe successo solo dopo i primi risultati degli esami condotti al Brotzu dal medico legale Roberto Demontis, su incarico del pm Marco Cocco che coordina le indagini. Invece, già oggi prima delle 16 i militari sono arrivati sul posto.

Un sopralluogo veloce (anche se non si esclude che possano tornare) durato meno di mezz’ora, che ha visto i carabinieri di nuovo su quella che potrebbe essere la scena del delitto.

Pochi giorni fa i Ris, proprio in quella stessa casa, avevano rilevato abbondanti tracce di sangue sul divano che Igor Sollai aveva tentato di vendere poco dopo la scomparsa della compagna.

