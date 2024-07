Le tracce rilevate dai carabinieri del Ris hanno confermato i sospetti degli inquirenti. Francesca Deidda, la donna di 42 anni di Elmas di cui non si hanno più notizie dal 10 marzo, è stata uccisa nel divano della casa di San Sperate dove abitava insieme al marito Igor Sollai, 43 anni di Assemini.

E adesso la posizione di quest'ultimo, da tre settimane in carcere a Uta con l'accusa di omicidio e occultamento di cadavere, si aggrava. Importanti tracce di sangue sono state trovate ieri nel divano dell'appartamento di San Sperate dai carabinieri del Ris, che in questi giorni completeranno gli accertamenti anche dei sedili dell'auto della donna che Igor Sollai avrebbe utilizzato - secondo gli inquirenti - per nascondere il corpo senza vita di Francesca nelle campagne di San Priamo.

L'avvocato Gianfranco Piscitelli, che rappresenta Andrea Deidda, il fratello di Francesca: «Adesso ci aspettiamo soltanto la confessione».

