Sono proseguite anche nella notte le indagini dei carabinieri per far luce sul fallito assalto al portavalori della Mondialpol di Cagliari: per gli inquirenti, sono almeno dieci, forse di più, i malviventi coinvolti nella vicenda e che speravano di oirtarsi a casa un maxi bottino.

Un blitz preparato nei particolari, prima con lo studio dell’assalto, poi col furto dei mezzi coinvolti nel colpo, sulla statale 387, alle porte di Sant'Andrea Frius (un camion rimasto distrutto, un altro grosso mezzo, piazzato a distanza e carico di sabbia), una Fiat Multplia, ugualmente data alle fiamme.

Il fallimento del colpo solo grazie all'abilità del conducente del portavalori che, con una manovra improvvisa, ha evitato di finire nella rete dei mezzi piazzati lungo la strada, tra il 30esimo e il 29esimo chilometro della statale 387.

Diverse le persone interrogate durante la giornata e nella notte: i militari avrebbero raccolto anche numerose testimonianze che potrebbero tornare utili nell'economia delle indagini portate avanti a 360 gradi. Controlli vengono anche effettuate sulla carcassa di un'auto bruciata e su altre vetture che potrebbero essere state usate dai malviventi.

Non si esclude che la grossa banda fosse composta da persone di diverse località dell'Isola, ognuno con un ruolo ben preciso.

