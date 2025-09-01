Sono state estese a diverse parti della Sardegna le ricerche degli uomini armati e mascherati che stamattina hanno fallito la rapina al portavolari sulla statale 387: i carabinieri hanno effettuato diverse perquisizioni dopo i posti di blocco istituiti durante tutta la mattinata sulle strade statali, provinciali e rurali dell’Isola.

Già interrogati i membri dell'equipaggio del portavalori, compreso il conducente. Sentiti anche alcuni automobilisti transitati nella zona quando è scoppiato il rogo che ha avvolto un grosso camion, due Fiat 500 e una Fiat Multipla, tutti mezzi che sarebbero stati rubati in diverse parti dell'isola dai banditi.

Diverse le persone coinvolte nella tentata rapina: l’ipotesi è che siano almeno 7 o 8, forse una decina.

Erano le 8 del mattino quando i malviventi sono entrati in azione: armati e a volto coperto, hanno bloccato la strada incendiando alcuni veicoli e mettendoli di traverso per costringere il portavalori a fermarsi: ma il conducente si è accorto di quanto stava accadendo e con una manovra è riuscito ad allontanarsi dalla zona. I rapinatori, fallito il colpo, sono fuggiti in auto e hanno fatto perdere le proprie tracce.

