Assalto fallito al portavalori, caccia ai banditi in tutta l’Isola: «Sono una decina»Stamattina la tentata rapina sulla 387, a Sant'Andrea Frius: il conducente del portavalori appena ha visto le auto in fiamme con una manovra si è allontanato dalla zona
Sono state estese a diverse parti della Sardegna le ricerche degli uomini armati e mascherati che stamattina hanno fallito la rapina al portavolari sulla statale 387: i carabinieri hanno effettuato diverse perquisizioni dopo i posti di blocco istituiti durante tutta la mattinata sulle strade statali, provinciali e rurali dell’Isola.
Già interrogati i membri dell'equipaggio del portavalori, compreso il conducente. Sentiti anche alcuni automobilisti transitati nella zona quando è scoppiato il rogo che ha avvolto un grosso camion, due Fiat 500 e una Fiat Multipla, tutti mezzi che sarebbero stati rubati in diverse parti dell'isola dai banditi.
Diverse le persone coinvolte nella tentata rapina: l’ipotesi è che siano almeno 7 o 8, forse una decina.
Erano le 8 del mattino quando i malviventi sono entrati in azione: armati e a volto coperto, hanno bloccato la strada incendiando alcuni veicoli e mettendoli di traverso per costringere il portavalori a fermarsi: ma il conducente si è accorto di quanto stava accadendo e con una manovra è riuscito ad allontanarsi dalla zona. I rapinatori, fallito il colpo, sono fuggiti in auto e hanno fatto perdere le proprie tracce.
Raffaele Serreli