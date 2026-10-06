Un parco da vivere e da scoprire.

Torna questo fine settimana nel lato quartese del Molentargius il festival “Esperienze e suoni d’acqua”, organizzato dall’associazione Baetorra in collaborazione con il centro commerciale naturale La via del Mare. Tre giorni da venerdì a domenica, per vivere l’oasi naturalistica e il territorio circostante, come non capita negli altri periodo dell'anno.

Il programma spazia dalle “esperienze” di terra, acqua e aria, alla musica, dal benessere allo sport, dall’archeologia alle tradizioni. E un’esperienza da non perdere sarà sicuramente il volo vincolato in mongolfiera che permetterà di osservare dall’alto l’area umida e le saline. A terra invece si potrà passare dall’arrampicata su una parete artificiale al birdwatching, dallo yoga all’Urban Golf, dalle attività di basket alle escursioni in pony, fino alla danza e alle esperienze dedicate al benessere. L’acqua invece sarà vissuta attraverso proposte come barca a vela e windsurf.Nel programma spiccano divisi nei tre giorni i laboratori di launeddas, culurgionis e archeologia e anche una serie di proposte per i bambini.Dalla mattina alla sera saranno proposte attività a tema, animazione, balli, giochi, laboratori e spettacoli, pensati per coinvolgere i più piccoli in modo continuo e permettere alle famiglie di vivere il festival. Accanto all’animazione troveranno spazio esperienze di movimento e scoperta come arrampicata, pony, basket, yoga, attività nella natura e momenti dedicati alla musica e alla danza. Protagonista sarà poi anche la musica con tre appuntamenti: venerdì alle 19 con il rockabilly, sabato alle 21 con Gavino Murgia e Africa Sky e domenica ancora alle 19 con Omar Sosa al tramonto. Tutte le iniziatuve sono gratuite così come le esperienze, mongolfiera compresa, per cui però è consigliabile prenotare in anticipo su www.esperienzefestival.it dove è disponibile il programma completo di tutte le giornate.

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