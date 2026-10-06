Cure termali gratis (o quasi) per gli anziani di Castiadas. È l’ultima iniziativa dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Eugenio Murgioni per promuovere, come viene riportato nella delibera di Giunta «interventi finalizzati a favorire il benessere, la socializzazione, l'aggregazione e il miglioramento della qualità della vita delle persone anziane residenti nel territorio comunale».

Gli over 65, insomma, avranno l’opportunità di prendere parte ad un soggiorno termale in programma nel 2027 (data da stabilire) organizzato dal comitato anziani pagando appena il trenta per cento delle spese. Il resto, infatti, lo pagherà il Comune sotto forma di rimborso (gli anziani dovranno comunque anticipare e rendicontare) con un tetto massimo a persone di 350 euro.

«Nel corso del 2026 – ha detto il primo cittadino - abbiamo già sostenuto il viaggio per gli anziani, al quale sta partecipando in questi giorni un numeroso gruppo di cittadini di Castiadas. Abbiamo ritenuto, tuttavia, importante offrire una seconda opportunità a chi non ha partecipato al viaggio e preferisce una formula differente». Da qui il contributo comunale per i soggiorni termali. Nei prossimi giorni sarà pubblicato un avviso pubblico col sistema della presentazione delle domande a sportello. Domande che potranno essere presentate sino al 31 dicembre e, comunque, sino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili. Varrà l’ordine cronologico di presentazione delle domande.

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