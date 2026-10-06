La notizia è arrivata ieri come un fulmine a ciel sereno: per una riparazione urgente alla condotta nei pressi della rotatoria tra via Marconi e viale Colombo, Abbanoa sarà costretta a interrompere l'erogazione dell'acqua in tutta Quartu, litorale escluso, per gran parte della giornata di domani dalle 10,30 e fino alle 17, anche se in alcune zone i residenti hanno ricevuto sul telefono l'avviso che l'erogazione sarà ripristinata intorno alle 18,45. Ciò vuol dire enormi disagi, ancora una volta , non solo per i residenti, ma anche per i commercianti che in alcuni casi saranno anche costretti a chiudere. Gli umori in centro sono neri.

«Per noi si tratta di disagi enormi», dice Giovanni Usai di “I Like caffetteria” proprio di fronte al Comune, «non abbiamo ancora deciso cosa fare. Potremmo aprire nelle prime ore del mattino ma dopo le 10,30 sarà un problema anche perché i servizi li devi garantire. Inoltre se non hai acqua devi servire tutto nel cartone e il cartone ha un costo quindi devi aumentare i prezzi».

Desolato anche Alessadro Pinna del salone di parrucchieri Via Vespucci 3: «Abbiamo già avvisato le clienti donne che domani non potremmo lavorare. Cercheremo di fare qualcosa con i tagli uomo che sono più veloci , ma senza acqua per noi è un problema enorme. ma come si fa a togliere l'erogazione a tutta la ciittà? Non possono staccare a zone ?».

Conclusa la riparazione si procederà con la riapertura dei serbatoi cittadini di Sa Serrixedda e la graduale ripresa dell’erogazione in tutta città. La situazione dovrebbe ritornare alla normalità in serata.

Abbanoa assicura che «sarà cura dei tecnici del Gestore contenere quanto più possibile l’orario di interruzione e anticipare il riavvio dell’erogazione qualora l’intervento dovesse essere concluso in anticipo. Qualsiasi anomalia potrà essere segnalata al servizio di segnalazione guasti di Abbanoa tramite il numero verde 800.022.040 attivo 24 ore su 24. Abbanoa segnala che alla ripresa dell’erogazione l’acqua potrebbe essere transitoriamente torbida a causa dello svuotamento e successivo riempimento delle tubazioni».

E si annunciano enormi disagi anche sul fronte traffico. La riparazione riguarda infatti un nodo cruciale per la viabilità e in contemporanea sarà chiusa anche via Della Musica per l'allestimento del mercatino settimanale.

© Riproduzione riservata