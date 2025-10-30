Escalaplano, le opere di Antonio Sini dedicate a Gramsci in mostraL’inaugurazione alla Casa della Cultura “Oreste Pili”
Venerdì alle 17 la Casa della Cultura “Oreste Pili” di Escalaplano ospiterà l’inaugurazione della mostra “Antonio Sini incontra Gramsci", in collaborazione con l’Istituto Gramsci della Sardegna e la Società Umanitaria – Cineteca Sarda.
L’esposizione raccoglie le opere dell’artista Antonio Sini, ispirate alla figura e al pensiero di Antonio Gramsci.
Interverranno il sindaco Marco Lampis, Antonello Zanda, direttore della Cineteca Sarda, Mariella Obino Sini, moglie dell’artista, Gianfranco Bottazzi, presidente dell’Istituto Gramsci della Sardegna, e Giorgio Serra.