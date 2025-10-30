Venerdì alle 17 la Casa della Cultura “Oreste Pili” di Escalaplano ospiterà l’inaugurazione della mostra “Antonio Sini incontra Gramsci", in collaborazione con l’Istituto Gramsci della Sardegna e la Società Umanitaria – Cineteca Sarda

L’esposizione raccoglie le opere dell’artista Antonio Sini, ispirate alla figura e al pensiero di Antonio Gramsci.

Interverranno il sindaco Marco Lampis, Antonello Zanda, direttore della Cineteca Sarda, Mariella Obino Sini, moglie dell’artista, Gianfranco Bottazzi, presidente dell’Istituto Gramsci della Sardegna, e Giorgio Serra

