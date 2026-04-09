Elmas, volo dalla moto a un giardino dopo lo scontro: solo ferite lieviIl centauro è andato a sbattere contro un’auto: nonostante la dinamica fortunatamente le conseguenze non sono gravi
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Incidente a Elmas, poco prima delle 14, all’ingresso da via Sestu.
Un motociclista in sella alla sua moto da strada ha urtato, per cause ancora da accertare, contro un’auto guidata da una donna. I
Il centauro è stato sbalzato dalla moto, finendo in una proprietà privata e riportando lievi ferite. Lievi conseguenze anche per l’automobilista.
Sul posto sono intervenuti la polizia locale di Elmas, i vigili del fuoco e il personale del 118.
I due feriti sono stati trasportati in ospedale con codice giallo per dinamica.