Incidente a Elmas, poco prima delle 14, all’ingresso da via Sestu.

Un motociclista in sella alla sua moto da strada ha urtato, per cause ancora da accertare, contro un’auto guidata da una donna. I

Il centauro è stato sbalzato dalla moto, finendo in una proprietà privata e riportando lievi ferite. Lievi conseguenze anche per l’automobilista.

Sul posto sono intervenuti la polizia locale di Elmas, i vigili del fuoco e il personale del 118.

I due feriti sono stati trasportati in ospedale con codice giallo per dinamica.

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