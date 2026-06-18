Anche quest’anno il Comune di Elmas si appresta a celebrare una ricorrenza che intreccia convivialità e impegno civile: la "Pastasciutta Antifascista". L’evento, organizzato dalla sezione A.N.P.I. di Elmas Assemini, si terrà sabato 25 luglio, a partire dalle ore 20, nella cornice del giardino del ristorante Oprea, in via Sulcitana 215.

La manifestazione affonda le sue radici storiche nel 25 luglio 1943, giorno della destituzione di Mussolini, quando la famiglia Cervi festeggiò la caduta del regime offrendo un grande piatto di pasta alla popolazione di Campegine. Oggi, come allora, l’iniziativa vuole essere un momento di condivisione per riaffermare i valori di democrazia, libertà e giustizia.

Il programma della serata prevede un menù ricco di tradizione locale, che include malloreddus al sugo di pecora o di verdure, accompagnati da olive, salumi, formaggi, dolci tipici e bevande. Ad animare l'incontro sarà la musica del gruppo "Ruota Libera", che farà da colonna sonora a un appuntamento pensato per "non dimenticare e stare insieme", come sottolineato dagli organizzatori.

La partecipazione richiede un contributo di 13 euro a persona. Data la natura dell’evento, è necessaria la prenotazione obbligatoria entro il 18 luglio, contattando i numeri 3894488922 o 3491836019. Un’occasione preziosa per la comunità di Elmas per ritrovarsi e coltivare la memoria storica collettiva.

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