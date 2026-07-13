A Villaputzu, sul mare di Porto Corallino, la postazione di salvamento è diventato anche un piccolo ritrovo per i bambini. Grazie all’iniziativa di alcune mamme è infatti stata posizionata una cassetta porta giocattoli proprio nella torretta del bagnino. Mamme che hanno già riempito la cassetta con palette, secchielli, pistole ad acqua, camion e trattorini.

“I giocattoli – ha spiegato Natale Porcu, presidente dell’associazione Protezione Civile Sarrabus Gerrei che gestisce il salvamento – sono a disposizione di tutti. I bambini possono scegliere quello che preferiscono e giocare nella sabbia. A fine giornata li rimetteranno nella cassetta”. Nessun problema se qualche bambino o bambina se lo vuole tenere: “Altre mamme - ha aggiunto - provvederanno a reintegrare i giocattoli”.

A Villaputzu sono due le postazioni di salvamento attivate e gestite dall’associazione. Una sulla spiaggia di Porto Tramatzu e l’altra, appunto, a Porto Corallino. Due giorni fa a Porto Tramatzu una signora di Selargius è stata salvata dal pronto intervento del bagnino, il giovane Daniele Mattana. A ringraziare il ragazzo anche il sindaco di Villaputzu Pierpaolo Piu: “A Daniele – ha sottolineato Piu - voglio rivolgere, personalmente e a nome dell’intera comunità di Villaputzu, un ringraziamento sincero e profondo”. E poi “un grazie alla Protezione Civile Sarrabus-Gerrei, al presidente Natale Porcu e a tutti gli operatori impegnati quotidianamente nella sicurezza del nostro litorale”.

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