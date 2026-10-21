Dopo mesi di attesa e di proteste, sono iniziati in via Turati, a Quartu, gli interventi per la bonifica delle aiuole e per la potatura degli alberi lungo la strada che conduce al poliambulatorio Asl, percorsa ogni giorno da centinaia di pazienti.

Col tempo il giardinetto era stato trasformato in una discarica, pieno di spazzatura e di escrementi. E anche di cartelli stradali gettati dopo alcuni lavori e ritirati la settimana scorsa. A portare avanti l'intervento sono gli operai della Green Land per conto della clinica che ha competenza sullo spazio, che si trova in area pubblica ed era stato concesso dal Comune. Una volta completate le operazioni di bonifica lo spazio sarà recintato e sarà sistemata la ghiaia. Le pulizie riguarderanno anche il lato verso viale Marconi dove anche qui sarà sistemata la ghiaia. E sempre in via Turati sarà sfoltita anche la chioma dell'albero che ostacolava il passaggio nel marciapiede. Per fortuna la pianta si trova in buone condizioni e non sarà necessario buttarla giù. Potrà così rimanere al suo posto garantendo ombra e fresco nel periodo estivo.

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