Buone notizie sulla salute di Papa Leone XIV. «In data odierna – si legge in una comunicazione del dottor Luigi Carbone e dal professor Stefano Margaritora, ovvero il medico personale del pontefice e il chirurgo che l'ha operato otto giorni fa al Policlinico Gemelli – sono stati refertati gli esami istologici definitivi e le indagini di biologia molecolare sul materiale asportato durante l’intervento chirurgico al Santo Padre. Gli esiti hanno confermato che si trattava di un adenocarcinoma polmonare e che la malattia era localizzata. Una successiva valutazione oncologica ha confermato che non è necessaria alcuna ulteriore terapia».

Un sospiro di sollievo, dunque, per Prevost e i tanti in attesa dell’esito degli esami. E proprio oggi, sorridente come sempre, il pontefice aveva scelto di tornare in Piazza San Pietro, tra la gente.

A soli otto giorni dall'intervento al polmone, Prevost ha aperto l'udienza generale del mercoledì, come sempre, con il giro in papamobile, sfidando anche il maltempo di Roma. Unica precauzione il tettuccio trasparente sulla vettura bianca per proteggerlo dall'acqua. Per il resto saluti, benedizioni dei bambini e tanti sorrisi.

«La prima cosa che vorrei dirvi è grazie – le sue parole oggi in piazza - Grazie per il sostegno delle vostre preghiere. Grazie a Dio per la sua generosità. Rinnoviamo tutti la nostra fiducia nella bontà, nella misericordia di Dio». Prima dell'udienza generale aveva anche incontrato, nella Sala Clementina, i partecipanti ad un convegno sui nuovi santi, segnando così un ritorno alle attività quotidiane, quasi come prima dell'intervento. Quasi, perché comunque gli incontri restano parcellizzati e, al momento, più corti rispetto al normale. E' quella "graduale" ripresa che aveva annunciato lo stesso Leone all'Angelus di domenica, il giorno dopo avere lasciato il Gemelli.

(Unioneonline/v.l.)

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