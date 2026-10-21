Mattinata movimentata nel centro storico di Quartu. Mentre procedeva nella sua strada effettuando la raccolta porta a porta come da calendario, un mezzo della De Vizia, per un guasto improvviso , si è fermato proprio allo stop nel bel mezzo dell'incrocio tra via Bonaria e via Roma, inclinandosi anche leggermente. Dietro, una lunga fila di auto e lo strombazzare dei clacson.

La strada è stata poi chiusa al traffico dalle 10 alle 13 con inevitabili disagi alla viabilità considerato che via Bonaria è una delle principali arterie di collegamento tra viale Colombo e piazza Sant'Elena e via Porcu. Tutto il traffico in arrivo da viale Colombo è stato deviato in via Rosas e da qui verso via Marconi. La situazione è tornata alla normalità soltanto dopo l'intervento dei carro attrezzi che hanno rimosso il mezzo. Oltre che sulla viabilità si è registrato anche qualche disagio nella raccolta dei rifiuti che avrebbe dovuto portare avanti il mezzo coinvolto e che poi è stato sostituito da altri.

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