La ventesima edizione di “Mestieri e tradizioni in sa idda de Tziu Paddori” si chiude con un bilancio positivo e la soddisfazione degli organizzatori. Un appuntamento che, ancora una volta, ha puntato sulla valorizzazione delle tradizioni, degli antichi mestieri e sul coinvolgimento della comunità, confermando il valore di una manifestazione che ha raggiunto il traguardo delle venti edizioni. A tracciare il bilancio è la Pro Loco, che al termine dell'iniziativa ha voluto ringraziare tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita della giornata: dai partecipanti a chi ha collaborato all'organizzazione, fino ai volontari che hanno dato una mano e a tutto il gruppo dell'associazione. «Ancora una volta abbiamo dimostrato quanto si possa fare quando si lavora insieme, con impegno e buona volontà», sottolinea il presidente dell’associazione turistica, Giantonio Tronci.

Il bilancio, spiegano gli organizzatori, va oltre i numeri e guarda soprattutto alle persone, ai sorrisi, alla partecipazione e al lavoro condiviso. Elementi che rappresentano la soddisfazione più grande per chi, con impegno e dedizione, contribuisce a mantenere vive le iniziative legate alla memoria e all'identità del territorio. La ventesima edizione lascia dunque in eredità la soddisfazione per una giornata vissuta all'insegna della collaborazione e della partecipazione, con l'obiettivo di continuare a tramandare le tradizioni e rafforzare il senso di appartenenza alla comunità.

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