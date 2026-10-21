Misteri, enigmi e personaggi pronti a prendere vita tra le stanze e il parco di Villa Siotto. Il 30 e 31 ottobre e il primo novembre la storica dimora di Sarroch ospiterà “Dark Story – A Lost Room Immersive Game & Tale”, un’esperienza di gioco immersiva che torna per la terza volta nella villa dopo gli appuntamenti del 2022 e del 2023.

L’iniziativa, firmata da Lost Room in collaborazione con l’associazione Memorias e con il patrocinio del Comune di Sarroch, trasformerà gli ambienti interni della struttura, le pertinenze, il giardino e il parco in un grande scenario narrativo di circa 12 mila metri quadrati.

I partecipanti saranno coinvolti in squadre di sei persone e dovranno avanzare lungo un percorso di circa 90 minuti, seguendo una storia costruita attraverso personaggi, indizi ed enigmi disseminati negli spazi della villa. Un’avventura da vivere insieme, nella quale osservazione, intuito e collaborazione saranno fondamentali per ricostruire il racconto e scoprire cosa si nasconde dietro ogni passaggio.

L’esperienza punta a valorizzare Villa Siotto attraverso una formula che unisce intrattenimento, narrazione e scoperta degli ambienti storici, offrendo al pubblico un modo originale di vivere uno dei luoghi simbolo di Sarroch.

Le prenotazioni sono aperte: informazioni, modalità di gioco e orari disponibili sono consultabili attraverso le pagine social di Lost Room e il sito web ufficiale di Dark Story.

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