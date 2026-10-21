Musica, movimento e socializzazione per crescere insieme. A Domus de Maria il Comune promuove un’attività di danza sportiva dedicata a bambini e adolescenti, con l’obiettivo di offrire ai più giovani un’occasione di incontro, divertimento e benessere attraverso il ballo.

Il progetto socio-ricreativo si svolgerà ogni lunedì e mercoledì nei locali della Ludoteca comunale, al primo piano sul retro di piazza Is Argiolas. Le lezioni saranno organizzate in tre gruppi, suddivisi per fasce d’età, per rispondere alle esigenze dei diversi partecipanti.

Si comincia dalle 16 alle 17 con la Baby Dance, riservata ai bambini della scuola dell’infanzia. Dalle 17 alle 18 spazio agli alunni della scuola primaria, mentre dalle 18 alle 19 sarà la volta degli adolescenti.

L’iniziativa punta a favorire l’aggregazione e la crescita personale, offrendo ai ragazzi uno spazio in cui esprimersi attraverso la musica e il movimento, stringere nuove amicizie e condividere un’esperienza di gruppo.

Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare i Servizi sociali del Comune di Domus de Maria al numero 070 9235015.

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